Empresarios afinan estrategias para fortalecer el empleo en Ciudad Acuña rumbo a 2026

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el propósito de definir estrategias que fortalezcan el empleo en el municipio y la región, representantes de las principales cámaras empresariales sostuvieron una reunión de trabajo con dependencias estatales, al dar inicio al análisis de oportunidades con miras al año 2026.

Durante el encuentro, el tema central fue la generación de empleo, con énfasis en el sector maquilador, considerado el principal motor de empleabilidad en Ciudad Acuña y su zona de influencia. Los participantes coincidieron en que este sector juega un papel clave en la recuperación económica regional.

Reunión de cámaras empresariales en Ciudad Acuña

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Asociación de Maquiladoras y el Servicio Nacional del Empleo, quienes subrayaron la importancia de trabajar de manera coordinada para impulsar la reactivación económica.

Estrategias para el empleo en Ciudad Acuña

Los asistentes destacaron que el análisis anticipado del panorama hacia 2026 permitirá diseñar acciones enfocadas en atraer nuevas inversiones y fortalecer a las empresas ya establecidas, con el objetivo de recuperar fuentes laborales de forma gradual.

Se prevé que las estrategias acordadas comiencen a reflejar resultados en el corto y mediano plazo, favoreciendo una reactivación paulatina del empleo y una mayor estabilidad económica para la región.