Grupo Restaurando Amor anuncia calendario en Nava

Nava, Coah.— Con el objetivo de continuar sirviendo a la comunidad, integrantes del Grupo Altruista Restaurando Amor anunciaron su calendario de actividades, el cual contempla festejos y acciones solidarias en asilos, hospitales y casas hogar.

Actividades programadas en Coahuila

Durante febrero se llevará a cabo un festejo por el Día del Amor y la Amistad en el asilo Betania Santa María, en Allende, donde se busca compartir momentos de compañía y alegría con adultos mayores. Para marzo, el grupo acudirá a la Clínica 11 del IMSS, en Piedras Negras, para llevar desayuno y oración a pacientes y familiares.

Festejos en asilos y hospitales

En abril celebrarán el Día del Niño en casas hogar de Nava y Morelos, con actividades pensadas para generar sonrisas y momentos especiales. Mientras tanto, en mayo se proyecta un festejo por el Día de las Madres dirigido a integrantes del grupo, en Nava, sujeto a la disponibilidad de un espacio.

Finalmente, los voluntarios agradecieron el apoyo recibido e invitaron a la ciudadanía a sumarse a estas iniciativas, destacando que el trabajo en equipo permite llevar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan.