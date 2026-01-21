Contactanos
Coahuila

PRI Acuña inicia análisis y organización rumbo al proceso electoral de 2026

Dirigencia local busca fortalecer su estructura interna y mantener contacto con la ciudadanía.

Por Angel Garcia - 21 enero, 2026 - 04:51 p.m.
PRI Acuña inicia análisis y organización rumbo al proceso electoral de 2026
      Ciudad Acuña.– Con miras al proceso electoral de 2026, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Acuña comenzaron una serie de reuniones para analizar estrategias y fortalecer su estructura interna.

      Al tratarse de un año electoral, la dirigencia local del tricolor busca consolidar su organización y definir las acciones que se implementarán en los próximos meses, con el objetivo de obtener mejores resultados en los comicios.

      Acciones del PRI en Ciudad Acuña

      El presidente del PRI en Acuña, Salvador José, señaló que el partido trabajará de manera constante, como cada año, priorizando el contacto con la ciudadanía y el fortalecimiento de su base.

      Indicó que ya se inició el análisis y la programación de actividades enfocadas en generar beneficios para la comunidad, al tiempo que se avanza en la organización territorial.

      Objetivos hacia las elecciones 2026

      Destacó que será fundamental llegar a todas las estructuras y a las familias acuñenses, a fin de consolidar la presencia del partido de cara al proceso electoral del próximo año.

