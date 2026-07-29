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Coahuila

Alertan por publicaciones falsas sobre la Feria de la Amistad en Acuña

Autoridades piden esperar la presentación oficial de la cartelera el 15 de agosto para evitar caer en posibles estafas.

Por Angel Garcia - 29 julio, 2026 - 10:38 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– A pocos meses de la Feria de la Amistad, autoridades exhortaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por información falsa que circula en redes sociales sobre el evento, ya que podría derivar en posibles estafas.

      El representante en Acuña, Alfredo Rojas, informó que la cartelera oficial aún no ha sido presentada, por lo que pidió a la población esperar el anuncio formal antes de dar por válida cualquier publicación relacionada con artistas, fechas o costos.

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      Acciones de la autoridad

      Indicó que, hasta el momento, la conferencia de prensa para dar a conocer la cartelera oficial y los precios de acceso está prevista para el 15 de agosto.

      Agregó que el inicio de la Feria de la Amistad está programado de manera tentativa para el 25 de septiembre en Ciudad Acuña, por lo que reiteró el llamado a consultar únicamente información difundida por los canales oficiales.

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