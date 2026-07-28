Ruth Hagi Huerta fija fecha para subasta de AHMSA y MINOSA

La jueza Ruth Hagi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, solicitó considerar el próximo 25 de septiembre como fecha tentativa para la subasta de los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

Durante la revisión de las bases de la subasta presentadas por el síndico del proceso concursal, Víctor Manuel Aguilera Gómez, la juzgadora ordenó que, en un plazo de 24 horas, exhiba una propuesta de calendario en la que precise las fechas y el desglose de las actividades que integrarán el proceso de enajenación.

La resolución establece que el síndico deberá responder de manera puntual y determinada las fechas que propone para cada una de las etapas del procedimiento concursal, con el propósito de dar continuidad al proceso de venta de los activos de AHMSA y MINOSA.