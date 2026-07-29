AHMSA presenta calendario de subasta: se espera audiencia en Monclova

En cumplimiento del acuerdo emitido el 28 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. y Minera del Norte, S.A. de C.V., la Sindicatura presentó, dentro del plazo concedido, el calendario propuesto para el desarrollo del procedimiento especial de enajenación de los bienes de ambas empresas.

El escrito fue presentado dentro del término de 24 horas otorgado por la autoridad judicial e incorpora las fechas y el desglose de las etapas, actos y actividades previstas, desde la aprobación de las Bases Definitivas de Subasta y la publicación de la convocatoria hasta la audiencia de subasta, la determinación del postor ganador y los actos posteriores necesarios para formalizar la operación.

Para la elaboración del calendario, la Sindicatura tomó en consideración los plazos y etapas establecidos en el método especial de enajenación autorizado por el Juzgado, las Bases Definitivas de Subasta previamente exhibidas, el periodo vacacional de verano del órgano jurisdiccional y la necesidad de otorgar tiempos razonables a los posibles postores para acceder a la información, realizar visitas, formular preguntas, presentar documentación y constituir las garantías correspondientes.

La propuesta contempla como fecha tentativa para la celebración de la audiencia de subasta el viernes 25 de septiembre de 2026, conforme a lo ordenado por la autoridad judicial. Las fechas contenidas en el calendario tienen el carácter de propuestas y estarán sujetas a la aprobación del Juzgado, así como a las modificaciones o precisiones que éste determine.

El calendario busca reflejar de manera integral y cronológica el desarrollo de la venta, facilitar su adecuada ejecución y brindar certeza a los posibles postores, las personas trabajadoras, los acreedores reconocidos y demás interesados en los concursos mercantiles.

Con esta actuación, la Sindicatura atendió oportunamente el requerimiento formulado en el acuerdo de 28 de julio de 2026. Corresponderá ahora al Juzgado analizar el calendario presentado y emitir las determinaciones conducentes para la continuidad del proceso.

La Sindicatura refrenda su compromiso de continuar impulsando el procedimiento de venta con estricto apego a la legalidad, privilegiando la celeridad y la obtención de las mejores condiciones para la enajenación de la Unidad Productiva de AHMSA y MINOSA.