Familia solicita ayuda para localizar a Zahory Cano en Frontera

FRONTERA, COAH.- Familiares de Zahory Yazmín Cano Luna solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla, luego de que desde la mañana de ayer no han tenido noticias de ella.

Vanessa Hernández, familiar de Zahory, difundió el llamado a través de redes sociales para pedir información que permita conocer su paradero.

De acuerdo con la publicación, Zahory se encontraba viviendo con su pareja y, desde ayer por la mañana, sus familiares perdieron comunicación con ella, situación que mantiene preocupados a sus seres queridos.

Familiares piden apoyo a la comunidad

En el mensaje, la familia pidió a Zahory que, si llega a verlo, regrese a su casa o acuda con su mamá, al tiempo que le reiteraron que la quieren y esperan que se encuentre bien.