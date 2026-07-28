AHMSA podría perder activos de 800 millones de dólares en quiebra

Activos con un valor cercano a los 800 millones de dólares podrían quedar fuera del patrimonio de Altos Hornos de México (AHMSA) si el Juzgado resuelve a favor de los incidentes de separación de bienes promovidos por Actinver, en representación de Cargill, y por Afirme', advirtió el abogado Héctor Garza, involucrado en el procedimiento de quiebra.

El litigante explicó que, de reconocerse la propiedad de esos bienes a dichas instituciones, los activos dejarían de formar parte de la masa concursal, lo que reduciría de manera significativa el valor de la empresa de cara al proceso de venta. "Si se resuelve que estas empresas son propietarias de esos bienes, la empresa se devaluará aún más", afirmó Garza.

Indicó que, por esa razón, considera prioritario que el Juzgado resuelva primero ambos incidentes, ya que permitirán definir con precisión cuáles bienes integran el patrimonio de AHMSA y cuáles podrán formar parte de una eventual subasta.

Añadió que, aunque la Sindicatura ya presentó las aclaraciones solicitadas por la autoridad judicial respecto a las bases del procedimiento, aún existen aspectos pendientes por resolver, entre ellos observaciones relacionadas con nuevas reglas propuestas para el proceso.

A juicio de Héctor Garza, la definición sobre la propiedad de los activos resulta más relevante que la publicación del calendario de subasta, debido al impacto que tendría sobre el valor de la empresa y el patrimonio disponible para los acreedores.