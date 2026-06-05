Joven acuñense firma con Rayados y se integra a la categoría Sub-15

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El talento deportivo de Ciudad Acuña volvió a destacar a nivel nacional luego de que el joven Alexis concretara la firma de su contrato con Rayados de Monterrey para integrarse a la categoría Sub-15 de la institución.

El talento de Alexis en Rayados

Tras un proceso de formación y evaluación en las fuerzas básicas del conjunto regiomontano, el futbolista acuñense logró convencer al cuerpo técnico gracias a sus cualidades dentro del terreno de juego, así como a su disciplina y compromiso.

Desde sus primeras participaciones, Alexis mostró carácter, confianza y determinación para alcanzar sus objetivos, cualidades que le permitieron avanzar en su desarrollo deportivo hasta obtener la oportunidad de formar parte de una de las organizaciones más importantes del futbol mexicano.

Un nuevo comienzo para Alexis

Con este paso, el joven inicia una nueva etapa en su carrera con la mira puesta en alcanzar el máximo circuito del balompié nacional y debutar algún día con el primer equipo de Rayados.

La firma del contrato representa también un motivo de orgullo para Ciudad Acuña, al confirmarse una vez más la capacidad de sus jóvenes deportistas para sobresalir y poner en alto el nombre de la ciudad en escenarios de mayor competencia.