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Coahuila

Celebran Corpus Christi con amplia participación de fieles en Ciudad Acuña

La parroquia San Francisco de Asís reunió a decenas de familias en una de las festividades más importantes de la fe católica.

Por Angel Garcia - 05 junio, 2026 - 06:10 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con una amplia participación de familias y fieles católicos, la parroquia San Francisco de Asís llevó a cabo la celebración de Corpus Christi, una de las festividades más significativas para la comunidad cristiana.

      El párroco José Raúl Pérez destacó la importancia de esta conmemoración religiosa, al señalar que representa una oportunidad para fortalecer la fe y la unión entre los creyentes.

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      La celebración de Corpus Christi en Ciudad Acuña

      Durante la celebración, el sacerdote exhortó a las familias a mantenerse cercanas a la Iglesia y a continuar trabajando por el bienestar de quienes más lo necesitan, fomentando los valores de solidaridad y servicio dentro de la comunidad.

      Asimismo, resaltó que en las últimas semanas las misas han registrado una importante asistencia de feligreses, lo que refleja el compromiso de la población con las actividades religiosas.

      Llamado a la comunidad

      Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad para que continúe participando en las celebraciones eucarísticas y motive a otras personas a integrarse a la vida parroquial.

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