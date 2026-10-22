PRONNIF protege a adolescente tras denuncia de presunta venta

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) activó los protocolos de protección para una adolescente de 13 años, luego de que en redes sociales se denunciara su presunta venta por parte de su familia a un hombre de 28 años, en un ejido de San Buenaventura.

Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF, confirmó que la menor fue localizada en una situación de riesgo, por lo que la dependencia se coordinó con la Procuraduría Municipal y la Policía Municipal de San Buenaventura para trasladarla a sus instalaciones y evaluar su situación.

La funcionaria explicó que la adolescente será sometida a una intervención psicológica para emitir una opinión técnica, identificar posibles vulneraciones a sus derechos y determinar si requiere una medida especial de protección.

"Sí fue encontrada la adolescente, sí fue encontrada en una situación extraordinaria, con una persona que no tenía que estar", señaló Herrera.

Indicó que todavía no es posible confirmar si la menor se fue por voluntad propia, si fue víctima de trata de personas o si existen elementos de una posible corrupción de menores.

La subprocuradora precisó que, mediante la entrevista y la evaluación psicológica, buscarán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir el plan de restitución de derechos correspondiente.

Aclaró que la PRONNIF no investiga ni persigue delitos, sino que analiza posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si detecta indicios de una conducta delictiva, dará vista al Ministerio Público para que esclarezca los hechos y determine las acciones legales procedentes.

La dependencia también brindará asistencia psicológica y jurídica a la adolescente y, si es necesario, asumirá su representación en suplencia para presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada.

Herrera informó que la menor no contaba con un expediente previo en la institución. Añadió que será después de la intervención cuando se tenga un panorama más claro sobre lo ocurrido y las medidas de protección que deberán implementarse.