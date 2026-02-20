Tulipanes lideran ventas de temporada en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.– Con el inicio de febrero se incrementó la comercialización de flores de temporada en la región, destacando la alta demanda de tulipanes en florerías y viveros de la ciudad.

Aumento en la comercialización de flores

Comerciantes locales señalaron que esta flor, característica de la temporada, ha tenido una notable aceptación entre los clientes, quienes las adquieren en grandes cantidades para obsequios y decoración.

Juan, dedicado a la venta de flores, comentó que la solicitud de tulipanes ha sido favorable en las últimas semanas, lo que representa un respiro para el sector.

Impacto de las redes sociales en las ventas

Indicó que, aunque la temporada es corta, el uso de redes sociales ha contribuido a impulsar las ventas, permitiendo llegar a más compradores y promocionar arreglos y promociones especiales.

Los tulipanes también se ofrecen en puntos improvisados sobre la vía pública, donde vendedores aprovechan el flujo vehicular para aumentar sus ingresos. Sin embargo, reconocen que la próxima temporada de calor representa un reto, ya que estas flores requieren mayor cantidad de agua y cuidados especiales para conservarse en buen estado.

Expectativas de los comerciantes

Comerciantes confían en que la demanda se mantenga durante las próximas semanas, mientras continúa la temporada de esta flor.