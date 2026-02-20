Refuerzan prevención de VIH con pláticas y pruebas en empresa de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA.– Personal de la Jurisdicción Sanitaria llevó una plática de prevención sobre relaciones íntimas a trabajadores de la empresa Current Lighting, como parte de las acciones para reducir los casos de VIH y enfermedades de transmisión sexual en la localidad.

Acciones de la autoridad

Durante la jornada, además de la charla informativa, se realizaron pruebas rápidas de detección, con el propósito de fomentar el diagnóstico oportuno y reforzar las medidas de cuidado entre los distintos sectores de la ciudad.

El doctor Víctor Hugo Valdés, representante de la Jurisdicción Sanitaria, encabezó la actividad y explicó prácticas de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual, así como la importancia del uso de métodos de protección.

Detalles confirmados

Destacó que la prioridad es continuar disminuyendo los casos y mantenerlos bajo control, por lo que se exhorta a la población a realizarse pruebas de manera periódica y a ejercer una vida íntima responsable.

Con estas acciones, autoridades de salud buscan acercar la información y los servicios preventivos directamente a los centros de trabajo, a fin de ampliar la cobertura y reforzar la cultura del autocuidado en Ciudad Acuña.