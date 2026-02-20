Automóvil se incendia tras volcarse en Carretera Federal 57

MORELOS, COAH.— Un aparatoso accidente seguido de incendio se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Carretera Federal 57, en la curva previa al puente Morelos–Nava, donde un automóvil terminó volcado y envuelto en llamas. A pesar de lo impactante del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 01:13 horas, lo que movilizó a corporaciones de auxilio.

El accidente ocurrió en la curva previa al puente Morelos–Nava

En el sitio fue localizado un vehículo Chevrolet blanco completamente incendiado, además de maleza afectada por el fuego; paramédicos confirmaron que no había ocupantes ni personas relacionadas con el percance.

Acciones de la autoridad

Elementos de rescate realizaron recorridos en los alrededores para descartar víctimas y posteriormente sofocaron el incendio del automóvil y de la vegetación.

Detalles confirmados

De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo circulaba de Piedras Negras hacia Nava, salió del camino, impactó contra un huizache, se volcó y se incendió; no portaba placas ni documentación y solo se reportaron pérdidas materiales.