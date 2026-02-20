Contactanos
Coahuila

Automóvil se incendia tras volcarse en Carretera Federal 57

Vehículo sin placas terminó envuelto en llamas en la curva del puente Morelos–Nava.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 febrero, 2026 - 05:36 p.m.
Automóvil se incendia tras volcarse en Carretera Federal 57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MORELOS, COAH.— Un aparatoso accidente seguido de incendio se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Carretera Federal 57, en la curva previa al puente Morelos–Nava, donde un automóvil terminó volcado y envuelto en llamas. A pesar de lo impactante del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

      El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 01:13 horas, lo que movilizó a corporaciones de auxilio.

      Placeholder

      El accidente ocurrió en la curva previa al puente Morelos–Nava

      En el sitio fue localizado un vehículo Chevrolet blanco completamente incendiado, además de maleza afectada por el fuego; paramédicos confirmaron que no había ocupantes ni personas relacionadas con el percance.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de rescate realizaron recorridos en los alrededores para descartar víctimas y posteriormente sofocaron el incendio del automóvil y de la vegetación.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo circulaba de Piedras Negras hacia Nava, salió del camino, impactó contra un huizache, se volcó y se incendió; no portaba placas ni documentación y solo se reportaron pérdidas materiales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados