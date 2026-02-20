Realizan cateo en pleno centro de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.— Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron la tarde de este día un cateo en el cruce de las calles Manuel Acuña y Zaragoza, en pleno primer cuadro del municipio.

La movilización policiaca, registrada alrededor de las 18:00 horas, generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

Los elementos se posicionaron sobre la calle principal para efectuar diligencias en la parte posterior de un establecimiento dedicado a la venta de cerveza.

Aunque la circulación no fue cerrada en su totalidad, las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantenerse a distancia para no interferir con las labores oficiales.

Acciones de la autoridad

En el operativo participaron fuerzas federales y estatales, en coordinación con corporaciones locales, como parte de acciones permanentes en la región de los Cinco Manantiales.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre resultados oficiales ni posibles personas detenidas.