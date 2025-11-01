Celebran en Del Río el Día de Muertos con altar binacional en la "Plaza del Sol"

Ciudad Acuña.- En el marco del Día de Muertos, el Consulado de México en Del Río rindió homenaje a las tradiciones mexicanas con la instalación de un altar de muertos en la "Plaza del Sol", donde más de 400 personas se reunieron para participar en la celebración.

La cónsul de México en Del Río, Paloma Villaseñor, destacó la importancia de mantener vivas las costumbres mexicanas y de no dejar pasar las fechas que fortalecen la identidad nacional.

"Siempre estaremos impulsando las festividades mexicanas, pues es lo que nos define como pueblo y nos llena de orgullo", expresó Villaseñor durante el evento.

En esta edición, las familias asistentes pudieron colocar fotografías de sus seres queridos en el altar, lo que dio un toque más personal y emotivo a la ofrenda.

Tanto ciudadanos de Del Río como de Ciudad Acuña participaron en la organización y montaje del altar, en un esfuerzo conjunto por promover la cultura mexicana en el país vecino.

El evento se convirtió en un punto de encuentro familiar para quienes buscan preservar las raíces y rendir tributo a sus difuntos, reafirmando así el lazo cultural entre ambas comunidades fronterizas.