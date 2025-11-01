Renovación en el PRI de Ciudad Acuña: Salvador José Cano asume como presidente municipal

Ciudad Acuña, Coah.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Acuña designó a Salvador José Cano como su nuevo presidente municipal, convirtiéndose en el dirigente más joven en la historia del partido en esta localidad.

El nombramiento se realizó durante un acto encabezado por Carlos Robles, presidente del Comité Estatal del PRI, quien destacó que esta renovación forma parte del proceso de reestructuración de los 38 comités municipales de Coahuila, de cara a las elecciones de 2026.

"Vamos a preparar de la mejor manera a nuestras estructuras, y por eso damos el voto de confianza a las nuevas dirigencias en todo el estado", expresó Robles ante militantes y representantes del partido que asistieron para dar la bienvenida al nuevo líder.

El evento reunió a diversos cuadros priistas locales y estatales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer al partido con nuevas ideas y liderazgos jóvenes.

Con esta renovación, el PRI busca consolidar su presencia en la región norte del estado y llegar fortalecido al próximo proceso electoral, apostando por la renovación generacional y la unidad interna.