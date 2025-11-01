"La Llorona" revive en Nava: noche de arte, tradición y leyenda

NAVA, COAH. – En el marco del Día de Muertos, el municipio de Nava fue escenario de una colaboración teatral única, donde Teatrería "Andamio" y la Compañía de Teatro "El Erizo" presentaron el espectáculo "La Llorona", rescatando una de las leyendas más emblemáticas de la cultura mexicana.

La función se realizó en la Plaza Principal y formó parte del Concurso de Catrinas y Catrines Vivientes 2025, generando un ambiente de arte, color y tradición que reunió a decenas de familias navenses y visitantes de comunidades cercanas.

El Gobierno Municipal de Nava fue reconocido por impulsar este tipo de actividades, que fomentan el amor por las raíces culturales y ofrecen espacios de convivencia familiar. Los asistentes disfrutaron de una puesta en escena cargada de emoción, música y dramatización, fortaleciendo el vínculo con la riqueza cultural de México.

Con este tipo de eventos, Nava reafirmó su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la preservación de sus tradiciones, celebrando junto a la ciudadanía la vida, la memoria y el patrimonio cultural.