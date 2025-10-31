Análisis financiero revela ingresos y egresos municipales

El Cabildo aprobó las cuentas públicas correspondientes al mes de septiembre y al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, luego de que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública Municipal realizara el análisis y dictamen de los estados financieros.

La regidora Glenda Lila Suárez, integrante de dicha comisión, informó que la sesión de revisión se llevó a cabo el pasado 15 de octubre de 2025, contando con la presencia del tesorero municipal, Tomás López Garza, quien expuso los detalles de los ingresos y egresos del periodo.

Durante el análisis del mes de septiembre de 2025, se reportaron ingresos totales por $81,701,102.51, cifra superior a los $77,882,815.16 registrados en el mismo mes de 2024, lo que representa una variación positiva de $3,818,287.35.

En cuanto a los egresos, estos ascendieron a $70,941,483.07, lo que significó un aumento de $15,607,117.21 en comparación con los $55,334,365.86 ejercidos en septiembre del año anterior, equivalente a una variación del 28.21%.

El incremento millonario en el gasto se atribuyó principalmente a dos rubros clave: servicios personales y servicios generales. Aun así, el ahorro neto del mes se situó en $10,759,619.44, cifra menor a la de 2024, cuando alcanzó $22,548,449.30.

Respecto al Tercer Informe Trimestral (julio a septiembre), el documento reveló que los ingresos trimestrales ascendieron a $255,968,468.09, un incremento del 11.98% respecto a 2024, impulsado principalmente por el aumento en las participaciones federales del Ramo 28 y Ramo 33, así como por los programas REPUVE y PROAGUA.

Por otro lado, los egresos trimestrales alcanzaron $201,438,858.16, lo que representa una variación del 29.46% en comparación con el año anterior.

Finalmente, la regidora Glenda Lila Suárez puntualizó que, a pesar del crecimiento en los ingresos, se observaron decrementos en algunos rubros como Impuestos (-2.56%), principalmente en bailes, juegos y espectáculos, y en Productos (-52.80%), por menores ingresos derivados de donativos y brigadas.

Ante estos resultados, la Comisión de Hacienda emitió recomendaciones de austeridad para mantener el equilibrio financiero durante el cierre del ejercicio fiscal 2025.