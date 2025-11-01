Así de celebró halloween en la región de los Cinco Manantiales

NAVA, COAH. – Familias de Nava, Villa Unión, Allende, Zaragoza y Morelos se unieron para celebrar Halloween y el Día de Muertos, combinando disfraces, altares y recorridos por los panteones locales para rendir homenaje a sus seres queridos.

En los panteones se realizaron labores de limpieza y acondicionamiento para ofrecer un entorno seguro y digno a la comunidad, mientras que los altares fueron decorados con flores, velas y fotografías.

Además, la celebración se acompañó con la venta de antojitos tradicionales y coronas florales, generando un espacio de convivencia entre vecinos y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia.

Los habitantes destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones, celebrando la memoria de quienes ya no están y fomentando la participación de todas las generaciones.