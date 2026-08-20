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Coahuila

¡No baja el calor! Acuña mantendrá temperaturas de hasta 40 grados

Protección Civil pide extremar precauciones ante los últimos días de la canícula y advierte sobre golpes de calor y deshidratación.

Por Angel Garcia - 20 agosto, 2026 - 03:45 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Aunque la canícula estaría llegando a sus últimos días en la región, aún se mantendrán altas temperaturas de hasta 40 grados centígrados, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones.

      El encargado del clima en Protección Civil y Bomberos, Jesús Antonio Dávila, destacó la importancia de mantener las medidas preventivas ante las condiciones de calor que continuarán registrándose en la región.

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      Señaló que durante esta temporada se han vuelto más comunes los golpes de calor y las descompensaciones, principalmente debido a la falta de hidratación.

      Dávila puntualizó que, en caso de requerir atención médica, es preferible realizar el llamado a las dependencias correspondientes para ahorrar tiempo y garantizar una adecuada atención.

      Recomendaciones ante el calor

      Ante las altas temperaturas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

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