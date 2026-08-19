Monclova se alista para la Feria 2026: Carlos Villarreal impulsa el turismo local

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación de la Feria Monclova 2026, que se realizará del 1 al 18 de octubre en la explanada del estadio Kickapoo Lucky Eagle, con una amplia cartelera artística, actividades familiares y participación de comerciantes y expositores, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El evento busca impulsar el turismo, fortalecer la economía local y proyectar a Monclova como un atractivo para visitantes de la región Centro-Desierto y de todo Coahuila. Tras el éxito de la edición 2025, se espera una importante asistencia de familias y visitantes de otros municipios. Uno de los principales atractivos será que 13 de los 18 días tendrán entrada gratuita, además de espectáculos en el Teatro del Pueblo y actividades para toda la familia.

"Queremos una feria para todos, que reúna a las familias, genere una importante derrama económica y nos permita recibir visitantes de toda la región y del estado. Lo estamos haciendo en equipo para que esta edición sea todavía mejor", señaló el alcalde.

En la presentación participaron Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la región Centro-Desierto; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Nallely Vázquez González, regidora de Desarrollo Económico y Turismo; Javier Flores Loera, empresario de espectáculos; y el cantante Alex Treviño.

El Gobierno Municipal invitó a las familias a disfrutar de esta celebración y refrendó su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, empresarios, comerciantes y sociedad para fortalecer el turismo, la economía y la promoción de Monclova.