Incendio consume vivienda abandonada en la colonia Nogalar de Allende

ALLENDE, COAH. — Una vivienda que se encontraba vandalizada y deshabitada registró un incendio durante la madrugada de este jueves en la colonia Nogalar, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hacia el cruce de las calles Encino y Galeana.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:28 de la madrugada, luego de que se alertara sobre las llamas en el inmueble. Al llegar, los elementos encontraron que el fuego se concentraba principalmente en dos habitaciones y un baño ubicados en la planta alta.

En el interior había basura y diversos objetos que fueron alcanzados por las llamas, ocasionando daños considerables. Tras controlar el incendio, los elementos realizaron trabajos de enfriamiento y posteriormente retiraron materiales y objetos que resultaron calcinados.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del incendio. La planta alta quedó prácticamente afectada en su totalidad, mientras que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.