¡Unidos por la escuela! Organizan lotería para recuperar plantel tras robo y vandalismo

NAVA, COAH.– La Escuela Venustiano Carranza, ubicada en la Delegación, sufrió recientemente un robo y actos de vandalismo que dejaron daños en sus instalaciones, situación que llevó a padres de familia, docentes y comunidad educativa a buscar alternativas para recuperar el plantel.

Como parte de las acciones para reunir recursos, la propia escuela organizará una lotería cuyos premios serán útiles escolares, mientras que entre los asistentes se rifará una televisión. Lo recaudado será destinado a los trabajos necesarios para reparar los daños ocasionados.

La iniciativa representa una oportunidad para que las familias se sumen y ayuden a recuperar un espacio que diariamente recibe a niñas y niños de la comunidad. Más allá de los objetos dañados o sustraídos, el llamado es a cuidar las escuelas como espacios que pertenecen y sirven a toda la sociedad.

Acciones de la comunidad educativa

También se hizo un llamado a los vecinos para mantenerse atentos y reportar cualquier actividad sospechosa alrededor del plantel. La participación ciudadana puede ser importante para prevenir nuevos hechos y proteger las instalaciones educativas.

Solidaridad en la comunidad

La situación de la Escuela Venustiano Carranza ha generado solidaridad entre quienes forman parte de la comunidad, demostrando que ante los daños a un espacio educativo, la unión de familias, maestros y vecinos puede convertirse en una herramienta para salir adelante.