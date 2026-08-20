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Coahuila

¡Nava tiene nueva Reina del Adulto Mayor!

La comunidad de Nava celebra la coronación de Martha Alicia Iruegas Hidalgo como Reina del Adulto Mayor, en un evento lleno de emoción y reconocimiento.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 agosto, 2026 - 02:52 p.m.
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      NAVA, COAH. — En una noche de alegría, convivencia y reconocimiento, Martha Alicia Iruegas Hidalgo fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Nava, acompañada por María Esperanza Téllez Cantú, como Princesa, y María Guadalupe Valdez Salazar, como Duquesa.

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      La celebración reunió a integrantes de los grupos de adultos mayores y familias que acudieron para compartir este momento especial, en una jornada dedicada a reconocer las historias, experiencias y aportaciones de quienes han dejado huella en la comunidad.

      La importancia de la celebración

      Como invitadas especiales estuvieron las Reinas del Adulto Mayor de distintos municipios de la Región Cinco Manantiales: Patricia Rodríguez Vázquez, de Allende; Martha Alicia Ramírez, de Guerrero; Norma Herlinda Costilla, de Villa Unión; Helen Wedelich de Rodríguez, de Morelos, y Bertha Elia González Pérez, de Hidalgo.

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      Más allá de la coronación, el encuentro representó una oportunidad para que los adultos mayores convivieran, compartieran recuerdos y disfrutaran de una celebración preparada especialmente para ellos. La presencia de representantes de distintos municipios también permitió fortalecer los lazos entre los grupos de la región.

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      Reconocimiento a los adultos mayores

      La nueva corte de honor recibió muestras de cariño y felicitaciones de familiares y amigos, en una celebración que puso en primer plano a quienes, con sus años de experiencia y sus historias de vida, continúan siendo parte fundamental de las familias y de la comunidad navense.

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