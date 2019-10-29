Amerita “barrida” conductor de pipa

El chofer de un tracto camión se llevó el susto de su vida cuando sufrió una falla mecánica, y es que se le dañó un balero y amenazaba con incendiarse.

Cruz Sotelo Chuca de 64 años de edad y con domicilio en Agujita Coahuila, se dirigía a esta ciudad conduciendo el tracto camión Volvo modelo 2017, con placas de circulación del estado de Texas; y el cual es propiedad de la empresa GIG Transport del Paso Texas.

Al pasar por el poblado de Jiménez se dio cuenta que el neumático trasero venía saliendo humo, por lo que se paró de inmediato y solicitó el apoyo al sistema de emergencias 911.

Acudieron hasta el lugar del incidente elementos de Protección Civil al mando del director César Martínez Cuéllar para realizar las maniobras adecuadas y lograron evitar que las cosas pasaron a mayores.

Quedando todo en un tremendo susto, los hechos sucedieron ayer alrededor de las nueve de la mañana a la altura del kilómetro 44 + 300 de la carretera federal Piedras Negras - Acuña.