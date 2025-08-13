Ligeras lluvias elevan nivel de la presa La Amistad, pero persiste crisis hídrica

Ciudad Acuña.- Las lluvias registradas en las últimas semanas han generado un leve repunte en el nivel de la presa La Amistad, que actualmente alcanza el 14.5% de su capacidad total.

Ignacio Peña, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, señaló que, aunque el incremento es positivo, la situación sigue siendo delicada debido a la persistente escasez de agua que afecta a la región.

Actualmente, el embalse reporta un ingreso de 20.4 metros cúbicos por segundo, mientras que las extracciones se mantienen en 22 metros cúbicos por segundo. El volumen de agua almacenada ronda los 950 millones de metros cúbicos.

"Sabemos que aún pueden darse lluvias y esto pudiera beneficiar la capacidad, pero hasta el momento no tenemos pronósticos que nos alienten, ojalá y podamos ver más agua en la presa", expresó el funcionario.

Las autoridades mantienen la esperanza de que las lluvias continúen en los próximos meses, lo que permitiría una recuperación más significativa del embalse y un respiro para la región.