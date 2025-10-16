Ciudad Acuña enfrenta baja en vacantes; buscan soluciones con sector empresarial

Ciudad Acuña, Coah.– Ante la complicada situación laboral que atraviesa el municipio debido a la disminución de vacantes, representantes de empresas e instituciones sostuvieron una reunión con el objetivo de analizar posibles soluciones y explorar nuevas oportunidades de empleo para la ciudadanía.

En el encuentro participaron Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras, y Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo. Ambos coincidieron en la importancia de encontrar un equilibrio entre la oferta laboral y la demanda, ya que en los últimos años se ha registrado una baja constante en las vacantes disponibles.

Uno de los participantes destacó la importancia de conservar los empleos actuales: "Aquí lo importante es lograr que las familias cuiden los empleos y, a su vez, no descuiden quienes cuentan con uno, aunque tenemos la esperanza en que las cosas mejoren".

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando en la creación de más espacios laborales y en facilitar el acceso a estos, con la finalidad de apoyar a la población que actualmente enfrenta dificultades para integrarse al mercado formal.