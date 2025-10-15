Operativos de la Fiscalía garantizan seguridad en Monclova

Monclova, Coah. - La Fiscalía General del Estado ha ejecutado 41 cateos en distintos puntos de la Región Centro durante las últimas semanas, como parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad en Monclova, Frontera y Castaños. El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, informó que los operativos son resultado de investigaciones, denuncias ciudadanas y órdenes judiciales, y aseguró que las acciones continuarán sin descanso. 'Los cateos no se dan porque se nos antoje; son producto de investigaciones. No nos vamos a detener, porque la seguridad corresponde a todos', enfatizó el funcionario. El delegado destacó el apoyo del Poder Judicial del Estado, cuyos jueces han respondido con rapidez a las solicitudes de cateo, incluso en horarios nocturnos, para permitir que la autoridad actúe con inmediatez. Entre las acciones más recientes destacan los cateos realizados el fin de semana pasado en el hotel Viena y en una vivienda de la colonia Miravalle, donde se aseguraron armas largas, pistolas y artefactos explosivos tipo granadas artesanales. Estos explosivos fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su resguardo conforme al protocolo. Medina informó además sobre la detención de una mujer con alrededor de 60 dosis de droga, y el aseguramiento de un camión y una traila utilizados en un robo de ganado. Dijo que todos estos procedimientos se realizaron de forma legal y con autorización judicial. 'Los cateos buscan resguardar la seguridad de todos los monclovenses y de la gente de Frontera y Castaños. Mientras haya delitos, seguiremos actuando', advirtió.