Héroe en Poza Rica activa alarma y destaca trabajo en equipo

Tras los lamentables sucesos ocurridos recientemente en Poza Rica, el señor Raúl Muñoz, quien fue señalado como héroe por haber activado la alarma que permitió salvar la vida de varias familias, expresó su agradecimiento por el reconocimiento, pero subrayó que su acción formó parte del trabajo coordinado de todo un equipo.

"Recibí instrucciones precisas para activar la alarma, y me llena de orgullo saber que esa acción contribuyó a salvaguardar la vida de varias familias. Este resultado es reflejo del esfuerzo conjunto y de la coordinación que mantenemos como equipo", señaló Muñoz.

Con humildad y profesionalismo, destacó que el mérito no le corresponde de manera individual:

"Somos un equipo de trabajo comprometido que actúa conforme a los protocolos de seguridad establecidos", agregó.

El gesto de Raúl Muñoz refleja el valor y compromiso del personal que, desde su trinchera, responde con disciplina y humanidad ante emergencias que ponen en riesgo la vida de otros. Su testimonio da muestra de que los héroes también trabajan en equipo, siguiendo protocolos y actuando con solidaridad y responsabilidad.