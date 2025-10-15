Visita del alcalde al Modelo de Seguridad Coahuila refuerza compromiso

Con el compromiso de seguir fortaleciendo el Modelo de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal visitó a las y los cadetes que actualmente reciben capacitación en la Academia Regional de Policía, a cargo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Coahuila.

La Academia Regional de Policía, que fue inaugurada el pasado mes de septiembre, es un modelo innovador a nivel nacional. Está enfocada en la profesionalización continua y la modernización de los cuerpos de seguridad, cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y opera bajo la coordinación de los municipios de la Región Centro-Desierto.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por Eleuterio López Leos, regidor de Seguridad Pública; el Comandante Gabriel Santos, director de Seguridad Pública Municipal, y por Jorge Garza Calvillo, director de la Academia de Policía de Monclova, con quienes supervisó los avances en la formación de los nuevos elementos que en el mes de diciembre se integrarán a las diferentes corporaciones de seguridad de los municipios de esta región.

"En materia de seguridad no hay marcha atrás. De la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez estamos fortaleciendo la profesionalización de nuestras corporaciones, con más herramientas, tecnología y capacitación constantes. Con ustedes, que hoy se preparan con orgullo y disciplina, seguiremos construyendo un modelo de seguridad sólido y confiable para las familias de nuestra región", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

El Alcalde reiteró su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, la Universidad de Ciencias de la Seguridad y las autoridades municipales, para fortalecer el Modelo de Seguridad Coahuila, garantizar la paz social y seguir construyendo una región más segura, ordenada y con oportunidades para todos.

