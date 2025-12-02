Joven acuñense representará a Coahuila en el Torneo Nacional FADEMAC

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.– El talento deportivo de esta frontera vuelve a destacar. Ángel Emmanuel Santiago Reyes, estudiante del Conalep Acuña, fue convocado para representar a Coahuila en el Torneo Nacional FADEMAC de Futbol Americano, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 3 al 7 de diciembre.

¿Qué significa esta convocatoria para Ángel Santiago?

El joven viajará a la capital del país para integrarse a la selección estatal, con la que buscará conquistar el título nacional y poner en alto el nombre de Ciudad Acuña.

Detalles sobre el Torneo Nacional FADEMAC en Ciudad de México

En los últimos años, el municipio ha visto surgir nuevos talentos en distintas disciplinas, y Ángel se suma a esta generación de jóvenes que continúan proyectando a la región en competencias de alto nivel.