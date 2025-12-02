Frontera: avances en infraestructura y seguridad en informe de Sara Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú afirmó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio ha logrado consolidar obras y mejoras significativas, especialmente en materia de infraestructura, servicios básicos y seguridad. La edil presentará su primer informe de resultados el próximo 10 de diciembre.

"Tenemos muchas obras y mejoras en infraestructura, así como inversión en seguridad pública. Llegamos a un municipio donde no encontrábamos patrullas, no había cámaras ni botones de pánico como los que tenemos hoy", señaló Pérez Cantú al destacar el avance logrado en estos primeros meses de gobierno.

La alcaldesa subrayó que una de las prioridades ha sido fortalecer el sistema de alumbrado público. Recordó que al inicio de la administración aún había luminarias ahorradoras y no tecnología LED, por lo que se emprendió un programa de sustitución que continúa avanzando en todas las colonias.

En el rubro de obra pública, destacó que el recarpeteo y el bacheo se han mantenido de manera constante para atender vialidades deterioradas y mejorar la movilidad de la ciudadanía.

Pérez Cantú también enfatizó las mejoras en los servicios de agua potable y drenaje, realizadas en coordinación con SIMAS.

"Sobre todo lo que son trabajos de agua potable con SIMAS, el gran cambio de drenaje y tubería para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros estamos trabajando de forma coordinada y sacando adelante los proyectos estancados", precisó.

Con estos avances, la alcaldesa aseguró que su administración continúa enfocada en recuperar la infraestructura básica del municipio y en entregar resultados palpables a las familias fronterenses, los cuales serán detallados este 10 de diciembre durante su informe de gobierno.