Cuatro Ciénegas lanza concurso de nacimiento tradicional: participa y gana

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las festividades decembrinas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas invita a toda la población a participar en el Primer Concurso de Nacimiento Tradicional, una iniciativa que busca promover la preservación de las tradiciones y los valores familiares.

Por indicaciones del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, se dio a conocer la convocatoria, la cual permanecerá abierta del 26 de noviembre al 3 de diciembre, invitando a familias, grupos y ciudadanos en general a sumarse a esta actividad que fortalece la identidad local.

El concurso invita a la comunidad a la elaboración de nacimientos con elementos tradicionales y religiosos como el portal, los peregrinos, el Niño Jesús, arcángeles, reyes magos, pastores, entre otros elementos esenciales.

Los trabajos serán evaluados con base en los criterios de creatividad, originalidad, fidelidad a la tradición, composición, armonía, detalles, acabado y presentación oral.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 9 de diciembre a las 17:00 horas, en el Museo Venustiano Carranza, donde se entregarán premios de $2,500 pesos para el primer lugar, $1,500 pesos para el segundo y $1,000 pesos para el tercero.

Para participar o solicitar información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 866 178 4142.

El presidente municipal destacó la relevancia de estas acciones, señalando la importancia de mantener vivas las tradiciones como un acto de unión, de identidad y de amor.

"El nacimiento tradicional es un símbolo que une a las familias y que representa nuestra historia, nuestra fe y nuestros valores. Cada pieza colocada en un nacimiento cuenta una historia y conserva una parte importante", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega invitó a todas las familias a formar parte de esta celebración que honra las tradiciones, promueve la convivencia y fortalece el espíritu comunitario.

"Este concurso es una invitación a celebrar lo que nos une, a mostrar nuestro orgullo y a seguir trabajando juntos por un municipio con valores, cultura y un profundo sentido de pertenencia", finalizó el edil.

Importancia de las tradiciones en Cuatro Ciénegas

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la promoción cultural, la cohesión social y el fortalecimiento de las tradiciones que dan identidad a la comunidad.