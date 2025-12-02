Oscar Ríos Ramírez invita a la comunidad al desfile navideño en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El espíritu navideño llegará con todo su esplendor al municipio de San Juan de Sabinas este lunes 8 de diciembre, cuando se lleve a cabo el Gran Desfile Navideño a partir de las 17:30 horas.

El evento promete llenar de magia, luces y alegría las calles de la ciudad, con la participación estelar de personajes alusivos a la Navidad en esta temporada decembrina.

El anuncio fue realizado por el Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, quien a través de diversos medios de comunicación invitó a la ciudadanía a sumarse a esta gran celebración familiar.

El desfile iniciará en las inmediaciones del cine Chapultepec, recorriendo la principal arteria de vialidad con un colorido contingente que busca encender el entusiasmo de chicos y grandes.

Como parte de las actividades, se llevará a cabo también el tradicional encendido del majestuoso Pino de Navidad frente a la Presidencia Municipal, la cual ya comenzó a ser decorada para ofrecer un espectáculo visual que enmarque estas fechas tan especiales.

"Queremos brindar un momento inolvidable a los niños, niñas y a toda la comunidad", expresó el alcalde.

Durante su mensaje, Ríos Ramírez también extendió una invitación al Primer Informe de Gobierno que se celebrará el próximo 10 de diciembre en la Infoteca de Nueva Rosita.

"Será un Informe de Resultados, donde compartiremos los avances logrados en este primer año de administración", señaló.

Finalmente, el edil destacó que se ha trabajado intensamente para transformar el municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. "Nos restan dos años más y seguiremos luchando por cambiar la imagen de Nueva Rosita, además de generar más fuentes de empleo", concluyó.