Frente frío 17 provoca desplome de temperaturas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La entrada del frente frío número 17 provocó un marcado descenso en las temperaturas de la región, que amaneció este martes con registros de hasta 5 grados centígrados.

Según informó Jesús Antonio Dávila, encargado del área de clima en Protección Civil, este sistema generará un descenso aún más pronunciado conforme avance, por lo que exhortó a los habitantes a prepararse para varios días de frío.

¿Qué temperaturas se esperan en Ciudad Acuña?

A lo largo de la semana se mantendrán las temperaturas bajas y no se descartan variaciones que intensifiquen el ambiente gélido. Además, para el jueves se prevé la posible llegada de lluvias, fuera de la temporada habitual.

Acciones de Protección Civil ante el frente frío

Dávila recomendó a la población extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y aplicar métodos de protección como el "de cebolla", que consiste en vestir por capas para conservar mejor el calor y prevenir enfermedades.