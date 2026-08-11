Recibirán a Gobernador con obras en marcha en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — El gobernador Manolo Jiménez Salinas visitará Ciudad Acuña la próxima semana, informó Francisco Carmona, coordinador del programa Mejora en la región, quien señaló que durante la gira podrían darse a conocer nuevas inversiones para el municipio.

El anuncio se realizó durante el banderazo de una obra conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, cuyos recursos serán aportados de manera equitativa.

Carmona destacó que se mantiene el trabajo coordinado y una buena relación entre ambos niveles de gobierno para impulsar el crecimiento de Ciudad Acuña.

Señaló que las obras realizadas buscan contribuir al desarrollo de la ciudad y generar condiciones para continuar impulsando el crecimiento económico de la región.