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Coahuila

Recibirán a Gobernador con obras en marcha en Ciudad Acuña

El gobernador acudirá la próxima semana al municipio, donde podrían darse a conocer proyectos para impulsar el desarrollo de la región.

Por Angel Garcia - 11 agosto, 2026 - 04:27 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — El gobernador Manolo Jiménez Salinas visitará Ciudad Acuña la próxima semana, informó Francisco Carmona, coordinador del programa Mejora en la región, quien señaló que durante la gira podrían darse a conocer nuevas inversiones para el municipio.

      El anuncio se realizó durante el banderazo de una obra conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, cuyos recursos serán aportados de manera equitativa.

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      Carmona destacó que se mantiene el trabajo coordinado y una buena relación entre ambos niveles de gobierno para impulsar el crecimiento de Ciudad Acuña.

      Señaló que las obras realizadas buscan contribuir al desarrollo de la ciudad y generar condiciones para continuar impulsando el crecimiento económico de la región.

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