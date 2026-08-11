Refuerzan atención en salud mental ante aumento de suicidios en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Ante el incremento de suicidios registrado en Coahuila, autoridades reforzarán las estrategias de prevención y atención en salud mental, con nuevos proyectos que comenzarán a implementarse a partir de septiembre, informó Cecilia de la Garza, directora de Inspira.

La funcionaria señaló que no existe una causa única que explique los casos de suicidio, debido a que cada persona enfrenta circunstancias diferentes y en cada situación intervienen diversos factores.

Explicó que entre las principales problemáticas detectadas en las solicitudes de atención se encuentran la ansiedad, depresión y estrés, además de que en algunos casos pueden estar presentes situaciones relacionadas con el consumo de sustancias.

De la Garza indicó que la Dirección de Salud Mental y la Secretaría de Salud trabajan en la revisión de las estrategias y servicios disponibles, con el propósito de que la atención llegue de manera oportuna a quienes la requieren.

Nuevas estrategias de salud mental

Adelantó que a partir de septiembre se pondrán en marcha diversos proyectos estratégicos en materia de salud mental y prevención, con la intención de ampliar la cobertura y acercar los servicios a distintos sectores de la población.

En cuanto a la prevención de adicciones, explicó que la estrategia "Vive sin Drogas" es coordinada por el equipo de DIF Coahuila, que trabaja para garantizar que jóvenes y población en general tengan acceso a servicios adecuados para iniciar un proceso de recuperación.

La directora de Inspira señaló que también se realizan acciones preventivas directamente en las colonias consideradas puntos de riesgo, mediante recorridos casa por casa.

Durante estas visitas se entrega información a las familias sobre los servicios de atención disponibles y se distribuyen materiales para orientar a quienes pudieran necesitar apoyo.

"Cada caso es distinto, cada persona, cada situación. No podemos hablar de una causa en específico", enfatizó.

De la Garza destacó que uno de los objetivos principales es que las personas que atraviesan alguna situación de crisis puedan recibir ayuda a tiempo, por lo que llamó a la población a recurrir a los servicios disponibles.

Atención oportuna y prevención

Añadió que la estrategia busca combinar la atención de los casos existentes con acciones preventivas en las comunidades, particularmente en aquellos sectores donde se han identificado mayores factores de riesgo.