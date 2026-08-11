Adiós al precursor del escultismo en Monclova

José de Jesús Olloqui López, precursor del escultismo en Monclova y miembro destacado de la Asociación de Scouts de México, falleció a los 84 años, dejando una trayectoria de más de siete décadas vinculada al movimiento que marcó su vida.

Olloqui López se incorporó al movimiento scout en 1950, cuando tenía apenas 12 años, y años después se convirtió en dirigente, labor que desempeñó durante dos décadas.

Fue integrante del primer grupo scout que se formó en Monclova entre 1953 y 1954 y, tras regresar de la Ciudad de México, participó en la formación de otro grupo en esta ciudad.

Detalles de su trayectoria

Su trayectoria lo llevó también a desempeñarse como jefe del Grupo 63 en la Ciudad de México y como comisionado de distrito, responsabilidad en la que llegó a supervisar siete grupos.

Posteriormente fue comisionado de provincia de una parte del entonces Distrito Federal, donde tuvo bajo su supervisión a más de 60 grupos.

Entre sus pertenencias conservaba con orgullo el sombrero y la pañoleta que utilizó durante su trayectoria scout, objetos que tenían más de 72 años y que simbolizaban una vida dedicada al servicio y a la formación de nuevas generaciones.

Para Olloqui López, el escultismo representaba mucho más que actividades al aire libre. Defendía la disciplina, las reglas y los valores como herramientas para formar a niños y jóvenes.

También reconocía que su estilo como dirigente podía ser estricto, pero consideraba que la disciplina era necesaria para alcanzar una formación integral.

Compromiso con la juventud

Su compromiso con la juventud no se limitó al escultismo. También participó como fundador de equipos de fútbol americano infantil en Monclova, contribuyendo al desarrollo de actividades que promovían la disciplina, el compañerismo y la formación de niñas, niños y jóvenes.

El Grupo Scout 4 Nahui lamentó profundamente el fallecimiento de quien reconoció como precursor del escultismo en Monclova y destacó su entrega, servicio y amor por el Movimiento Scout.

"Su entrega, servicio y amor por el Movimiento Scout dejaron una huella imborrable en generaciones de niñas, niños y jóvenes", expresó el grupo al recordar su trayectoria.

A lo largo de los años, Olloqui López fue homenajeado por su lealtad, constancia y aportación al escultismo local, así como por promover sus principios como una forma de vida para las nuevas generaciones.

"Siempre Listo para Servir", es la frase con la que el Grupo Scout 4 Nahui honró su memoria.

Los restos de José de Jesús Olloqui López son velados en la funeraria MarSan, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, donde familiares, amigos y compañeros del movimiento scout acuden a despedir a quien dedicó gran parte de su vida al servicio y a la formación de niños y jóvenes.