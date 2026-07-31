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Coahuila

Vacantes de empleo generan largas filas de solicitantes en Ciudad Acuña

Decenas de personas acuden desde temprana hora a las empresas para buscar una oportunidad laboral ante el aumento de la oferta de plazas.

Por Angel Garcia - 31 julio, 2026 - 03:48 p.m.
Vacantes de empleo generan largas filas de solicitantes en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– La apertura de vacantes en distintas empresas de Ciudad Acuña ha provocado largas filas de personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

      La reciente apertura de vacantes en Ciudad Acuña ha generado un notable aumento en la demanda de empleo.

      En una empresa ubicada en la zona centro de la ciudad se incrementó la demanda de empleo, con la presencia de numerosos solicitantes interesados en ocupar las plazas disponibles.

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      Los solicitantes llegan desde temprano a las empresas en busca de oportunidades laborales.

      De acuerdo con lo observado, este tipo de filas se ha vuelto frecuente en diversas empresas de la localidad, donde los aspirantes acuden desde tempranas horas con la esperanza de obtener una vacante.

      Este fenómeno se presenta tras años de pérdidas de empleo en la región.

      La creciente participación de solicitantes ocurre luego de que, en años anteriores, se registraran pérdidas de empleo, por lo que cada nueva oferta laboral representa una oportunidad para quienes continúan en busca de trabajo.

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