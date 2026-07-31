Refuerzan campaña contra el dengue en Acuña tras las recientes lluvias

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 02 dio el banderazo de inicio al reforzamiento de la campaña permanente de fumigación y descacharrización para prevenir casos de dengue, luego de las lluvias registradas en la región.

La Jurisdicción Sanitaria 02 intensifica la campaña de prevención de dengue en la región.

Las acciones comenzaron en la colonia La Misión, donde personal del sector salud realizó labores de limpieza de espacios, instaló una tolva para la recolección de basura y efectuó la fumigación con un químico especializado.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, destacó que la campaña de prevención se mantiene de forma permanente; sin embargo, explicó que fue intensificada debido a las condiciones generadas por las recientes precipitaciones.

Las brigadas de salud recorrerán diferentes colonias para reducir el riesgo de dengue.

Asimismo, indicó que las brigadas continuarán recorriendo otros sectores de la ciudad con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas, proteger la salud de la población y reducir el riesgo de casos de dengue.