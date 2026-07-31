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Coahuila

Continúa en Nava la campaña gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas

Las brigadas recorrerán diversas colonias durante los próximos días para brindar atención preventiva a perros y gatos de manera gratuita.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 julio, 2026 - 01:04 p.m.
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      NAVA, COAH.– La campaña gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos continúa recorriendo diferentes colonias de Nava, acercando servicios preventivos para proteger la salud de las mascotas y fomentar la tenencia responsable.

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      Este jueves, la jornada se desarrolla en la colonia Del Valle, en el área del tanque elevado, donde decenas de familias han acudido con sus perros y gatos para aprovechar la aplicación de vacunas y tratamientos antiparasitarios.

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      La campaña de vacunación antirrábica recorre diversas colonias de Nava.

      En días anteriores, las brigadas visitaron Río Escondido, El Milagro y la Delegación Venustiano Carranza, registrando una buena participación de propietarios interesados en mantener sanos a sus animales de compañía y prevenir enfermedades.

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      Las familias pueden llevar a sus mascotas a la jornada de vacunación en la colonia Del Valle.

      Las actividades continuarán este viernes 31 de julio en la Plaza Ferromex, de la colonia Manantiales, y el sábado 1 de agosto en la Plaza Principal, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Posteriormente, el recorrido seguirá el lunes 3 de agosto en la Plaza Progreso, el martes 4 en las instalaciones de Fomento Agropecuario y el miércoles 5 en la plaza de la colonia El Encino.

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      Las autoridades invitan a participar en la vacunación y desparasitación de mascotas.

      Las autoridades invitaron a las familias a aprovechar este servicio gratuito, llevando una identificación oficial y presentando a sus mascotas con correa o en transportadora para garantizar una atención segura y ordenada.

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