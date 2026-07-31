Serpiente irrumpe en vivienda de Allende y provoca movilización de cuerpos de emergencia

ALLENDE, COAH.– La presencia de una serpiente al interior de una vivienda de la colonia Santa Cruz movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que los habitantes del domicilio solicitaran apoyo para retirar al reptil de manera segura.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Lucio Blanco Norte, donde los moradores detectaron al ejemplar y evitaron manipularlo mientras esperaban la llegada del personal especializado.

Acciones de la autoridad

Tras una inspección en el lugar, el reptil fue localizado y capturado sin contratiempos, evitando riesgos para las personas que se encontraban en la vivienda.

Posteriormente, la serpiente fue trasladada a una zona despoblada, donde fue liberada para reincorporarla a su hábitat natural, sin que durante el operativo se registraran personas lesionadas.