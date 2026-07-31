Promueven canje de armas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha una campaña de Canje de Armas en Ciudad Acuña con el objetivo de retirar armamento de circulación y contribuir al fortalecimiento de la seguridad.

La campaña busca reducir los riesgos asociados al uso de armas de fuego, especialmente ante los casos registrados en la ciudad relacionados con el acceso de jóvenes a este tipo de artefactos.

La campaña de canje de armas busca reducir el acceso de jóvenes a armamento en Ciudad Acuña.

Como parte del programa, personal del Ejército Mexicano recibe las armas en un módulo instalado en el patio central de la Presidencia Municipal, donde son destruidas mediante corte para impedir su reutilización.

Las personas que entreguen un arma reciben un incentivo económico, cuyo monto depende de la evaluación y las características del arma presentada.

Las armas entregadas son destruidas para evitar su reutilización en la comunidad.

Las autoridades recordaron que el porte de armas de fuego requiere un permiso conforme a la legislación vigente, aunque señalaron que aún existen personas que poseen armamento sin contar con la autorización correspondiente.