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Coahuila

Aplazan veredicto contra José Guillén por accidente en el que murió un taxista

El juez solicitó un día más para analizar evidencias en el caso del accidente que resultó en la muerte de un taxista.

Por Ángel García - 27 octubre, 2026 - 01:22 p.m.
La resolución sobre el caso de José Guillén se aplazó un día más para incorporar nuevas evidencias al proceso judicial.
La resolución sobre el caso de José Guillén se aplazó un día más para incorporar nuevas evidencias al proceso judicial.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La resolución judicial sobre el caso de José Guillén, joven involucrado en el accidente en el que murió un taxista, se aplazó un día más, luego de que el juez solicitara tiempo adicional para incorporar evidencias al proceso.

      Aunque se esperaba que el veredicto se emitiera este día, la decisión quedó pendiente para mañana, mientras se analizan las pruebas relacionadas con el percance.

      El proceso busca determinar si Guillén tuvo responsabilidad en el accidente o si el taxista fue quien lo provocó.

      Reacciones en redes sociales

      El caso ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresan su apoyo al joven, otros cuestionan su posible responsabilidad en los hechos.

      Guillén deberá esperar la resolución judicial, que podría tener consecuencias importantes para su futuro en caso de ser declarado culpable.

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