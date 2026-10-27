Rinden homenaje a Jorge Jaime Contreras en aniversario del CAM 13

En el marco de un aniversario más del Centro de Atención Múltiple (CAM) 13, compañeros, amigos y personal docente rindieron un homenaje póstumo al profesor Jorge Jaime Contreras Méndez, fundador de la educación especial en México y en la región centro del estado.

Durante la ceremonia, realizada frente a la placa conmemorativa del plantel, los asistentes depositaron una ofrenda floral para recordar su trayectoria, el legado que dejó y el esfuerzo humanitario que dedicó a la niñez.

Legado del Profesor Jorge Jaime Contreras

El profesor Jorge Jaime Contreras inició en la década de los setenta la educación formal especial en el país para atender a niños con discapacidad intelectual, abriendo brecha posteriormente en la atención de problemas de audición, lenguaje y aprendizaje dentro del sistema regular.

Impacto en la Educación Especial en México

A seis años de su deceso, su labor sigue vigente en un contexto donde un alto porcentaje de menores presenta diversos trastornos o situaciones especiales.

Actualmente, la región cuenta con escuelas normales especializadas y docentes capacitados para brindar apoyo en áreas intelectual, auditiva, motriz y visual, consolidando la integración educativa por la que luchó el fundador.