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Coahuila

Rinden homenaje a Jorge Jaime Contreras en aniversario del CAM 13

Excompañeros y docentes conmemoraron al pionero de la educación especial con una ofrenda floral en Monclova.

Por Diana Ortiz - 27 octubre, 2026 - 09:23 a.m.
Docentes y amigos montan guardia y depositan una ofrenda floral en la placa conmemorativa del CAM 13 en honor al profesor Jorge Jaime Contreras.
Docentes y amigos montan guardia y depositan una ofrenda floral en la placa conmemorativa del CAM 13 en honor al profesor Jorge Jaime Contreras.
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      En el marco de un aniversario más del Centro de Atención Múltiple (CAM) 13, compañeros, amigos y personal docente rindieron un homenaje póstumo al profesor Jorge Jaime Contreras Méndez, fundador de la educación especial en México y en la región centro del estado.

      Durante la ceremonia, realizada frente a la placa conmemorativa del plantel, los asistentes depositaron una ofrenda floral para recordar su trayectoria, el legado que dejó y el esfuerzo humanitario que dedicó a la niñez.

      Legado del Profesor Jorge Jaime Contreras

      El profesor Jorge Jaime Contreras inició en la década de los setenta la educación formal especial en el país para atender a niños con discapacidad intelectual, abriendo brecha posteriormente en la atención de problemas de audición, lenguaje y aprendizaje dentro del sistema regular.

      Impacto en la Educación Especial en México

      A seis años de su deceso, su labor sigue vigente en un contexto donde un alto porcentaje de menores presenta diversos trastornos o situaciones especiales.

      Actualmente, la región cuenta con escuelas normales especializadas y docentes capacitados para brindar apoyo en áreas intelectual, auditiva, motriz y visual, consolidando la integración educativa por la que luchó el fundador.

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