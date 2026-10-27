Llevan ante juzgado impugnación por freno a venta de AHMSA

El proceso de enajenación de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) enfrenta un nuevo choque legal tras la presentación de un recurso de revocación que busca revertir la ventana de 90 días otorgada a Cargill Financial Services International, Banca Afirme y Almacenadora Afirme.

La acción promovida por José Miguel Rosas López, apoderado legal de Comercial Essex, quedó asentada el 21 de octubre dentro de la causa mercantil 19/2023 del Juzgado Segundo de Distrito.

Implicaciones de la prórroga en el proceso de enajenación

El recurso ataca directamente la resolución del 14 de octubre de 2026, la cual avaló un lapso preferente para que los acreedores con garantía evalúen la compra conjunta de los activos.

De acuerdo con el alegato central de la firma inconforme, la decisión judicial adolece de sustento al no registrarse una propuesta formal, respaldo financiero ni un monto acordado sobre la mesa.

El documento detalla que la etapa de remate concluyó sin garantías depositadas por los seis interesados inscritos, en tanto que la intención enviada por la firma CIEM se descartó oficialmente.

Bajo este escenario, Comercial Essex argumenta que la conformación de un consorcio exige obligatoriamente una postura legal válida previa, condición ausente en el procedimiento actual.

Repercusiones para los trabajadores de AHMSA y MINOSA

La postura expuesta advierte que extender la decisión del 17 de octubre de 2026 al 14 de enero de 2027 aplaza el fin del liquidatorio y posterga el cobro de los créditos laborales pendientes de la plantilla trabajadora de ambas empresas.

Frente a este panorama, se requirió a la autoridad judicial anular la extensión concedida y facultar al síndico para reactivar las rutas legales de venta. El órgano jurisdiccional deberá determinar si la impugnación procede o si se mantiene el calendario establecido.