Madres exigen justicia por la muerte de una menor en accidente vial en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Madres de familia exigen justicia por un accidente vial en el que murió una menor y solicitan la intervención de las autoridades, al considerar que el caso habría sido cerrado sin una respuesta favorable.

Demandas de justicia por la menor fallecida

Una de las madres señaló que el menor involucrado presuntamente provocó el choque al conducir a alta velocidad mientras jugaba.

A semanas de lo ocurrido, las familias continúan lamentando la pérdida de sus hijas y buscan que las autoridades den seguimiento al caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Llamado a la intervención de la Fiscalía

De acuerdo con la información proporcionada, la atención del caso corresponde a la instancia estatal de la Fiscalía General de Justicia.