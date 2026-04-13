Aplazan audiencia de adolescente acusado de abuso en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El proceso legal en contra de un adolescente acusado de presunto abuso en perjuicio de su hermano menor, de tan solo 6 años, fue aplazado luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional.

El menor, quien fue detenido el pasado sábado en Torreón en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez en Acuña, compareció ese mismo día tras ser ingresado al Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo.

El proceso legal fue aplazado por solicitud de la defensa del adolescente.

Durante la audiencia inicial, su abogado pidió la ampliación del plazo para preparar la defensa, solicitud que fue concedida por la autoridad judicial, fijándose como nueva fecha el próximo viernes 17 de abril.

El menor fue detenido en Torreón y trasladado a Saltillo para su audiencia.

Mientras tanto, el adolescente permanecerá internado en dicho centro, en espera de que se defina su situación jurídica. Autoridades reiteraron que se debe respetar la presunción de inocencia y resguardar la identidad del implicado.

Las autoridades enfatizan la importancia de la presunción de inocencia.