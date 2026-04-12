Piden apoyo para Lucas

Juan Carlos, mejor conocido como Lucas, enfrenta una situación crítica de salud tras ser desahuciado por médicos, lo que ha generado preocupación entre quienes lo conocen en la comunidad, donde por años fue apoyado y arropado por ciudadanos. De acuerdo con Homy Vielma, quien lo ha asistido durante más de una década, actualmente padece insuficiencia renal, complicaciones en los bronquios y ha perdido movilidad en los brazos, además de presentar una condición mental desde la infancia.

Relató que recientemente fue localizado en condiciones vulnerables en un conocido bar de la ciudad, luego de que dejara de acudir al albergue durante el invierno, lo que encendió las alertas entre quienes lo apoyaban. 'Se me hizo raro que no llegara; lo encontré tirado y se le trasladó al Hospital Amparo Pape, donde recibió atención médica, pero ya fue desahuciado', explicó.

Tras más de 10 años de búsqueda, se logró ubicar a familiares en Nuevo León; sin embargo, una tía abuela es quien podría hacerse cargo, aunque no cuenta con los recursos económicos para brindarle atención. Homy Vielma indicó que ya se han realizado gestiones con una funeraria para su cremación llegado el momento, con la intención de que sus restos puedan ser entregados a su familia. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar, ya que la situación económica ha reducido las donaciones que anteriormente recibía para ayudar a personas en condición vulnerable. 'Que me ayuden, porque ahora está muy difícil; varios negocios han dejado de apoyarme porque no están vendiendo, es la situación en general', expresó.